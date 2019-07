Een nieuw Beatrix-beeld voor Kasteel Dussen? Het kan!

Het is niet uitgesloten dat het beeld van Beatrix terugkeert in kasteel Dussen. Hoewel de mal al lang is vernietigd, blijkt het technisch toch mogelijk om een nieuw beeld te laten maken. De eerste reacties zijn voorzichtig positief.

De stichting die de nalatenschap beheert van kunstenaar Mari Andriessen (1897-1979) is bij hoge uitzondering bereid medewerking te verlenen aan het plan van Klaas Rienks. Het zit de Dussenaar namelijk nog altijd dwars dat de gemeente Altena de bronzen beeltenis van Beatrix in februari heeft laten veilen.

Inmiddels is het beeld in particulier bezit en staat het te pronken in een woonkamer elders in Noord-Brabant. Rienks, toenmalig voorzitter van de Adviescommissie Kunst van de voormalige gemeente Werkendam, stelde eerder dat het beeld nooit te koop had mogen worden aangeboden en dat het eigenlijk thuishoorde in Kasteel Dussen, op dezelfde plek als waar het jarenlang had gestaan. Toch kon hij niets anders doen dan zich erbij neerleggen.

Vernietigd

De Dussenaar bedacht echter onlangs een plan: de erven Andriessen aanschrijven met de vraag of de mal, waarmee Andriessen het bewuste beeld maakte, nog bestaat. ,,Dan kan ik de kop laten namaken. Desnoods in gips. Het is de laatste kans’’, aldus Rienks.

Navraag bij de stichting leert echter dat alle mallen van de beelden die Andriessen ooit maakte, al lang zijn vernietigd. ,,Een bewuste keuze’’, legt voorzitter Antoinette Andriessen uit. ,,Juist om te voorkomen dat er in de toekomst opnieuw beelden mee gemaakt kunnen worden.’’

Quote Omdat wij dit een bijzondere situatie vinden, willen we bij hoge uitzonde­ring toch meewerken Antoinette Andriessen, Stichting die het nalatenschap beheert van kunstenaar Mari Andriessen (1897-1979)

Toch blijkt het mogelijk om met behulp van een bestaand beeld opnieuw een mal te maken, waarmee vervolgens weer een afgietsel is te maken. Dergelijke verzoeken krijgt de stichting geregeld, weet Andriessen. ,,Maar we zeggen daar altijd nee tegen. Omdat we de discussie de afgelopen maanden in Altena hebben gevolgd en wij dit een bijzondere situatie vinden, willen we bij hoge uitzondering toch meewerken.’’ De stichting heeft inmiddels contact gezocht met de bronsgieterij met de vraag wat de kosten zijn voor het maken van een nieuwe mal en een afgietsel. ,,Andriessen: ,,Antwoord hebben we nog niet, maar je moet wel rekenen op een paar duizend euro.’’

Gesprek

Rienks laat vanaf zijn vakantieadres weten opgetogen te zijn over dit nieuws. ,,Vanzelfsprekend. Ik ben de erven erg dankbaar hiervoor. Maar ik voel me wel een beetje overvallen en wil eerst met de gemeente Altena overleggen.’’

Een woordvoerster van de gemeente laat echter weten dat Stichting Vrienden van Kasteel Dussen aan zet is. ,,Als de stichting ideeën heeft om op wat voor manier dan ook een beeld van prinses Beatrix te verkrijgen voor het kasteel, is ze van harte welkom. We gaan graag met de stichting in gesprek.’’

Voorzitter Peter van der Jagt noemt het een ‘interessante gedachte’ als Beatrix terugkeert in de zaal van het kasteel, die vroeger als raadszaal van Dussen fungeerde. ,,Maar ik voel me nu in een pole position gemanoeuvreerd om hier meteen uitspraken over te doen. Dat wil en kan ik niet. Ik wil daar eerst met het bestuur over praten.’’