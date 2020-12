Een onvergetelijk bezoek van Sinterklaas vol beperkingen

De mijter staat schuin op het hoofd, een Sinterklaas onwaardig. Schoenen zonder veters, ook dat past niet bij de statuur van een bisschop. Xanti uit groep vier maakt dat snel in orde. De kinderen valt nóg iets op: de stola, toch het toonbeeld van priesterlijke waardigheid, bobbelt op twee plaatsen. Maar dat gladstrijken is gans onmogelijk: deze Sinterklaas is van vrouwelijke kunne.

Zwarte Piet is ingeruild voor roetveegmodellen, met het veranderen van de sekse van dé hoogwaardigheidsbekleder binnen de Rooms-Katholieke Kerk heeft basisschool Wereldwijs in Drunen kennelijk ook nog het laatste bastion rondom dit kinderfeest willen slechten: waarom moet de gulle gever altijd een man zijn?

Beperkingen

Maar dat is niet zo. Sint kon vanwege corona alleen maar met de nodige beperkingen op bezoek komen. Heel onpersoonlijk, kinderen op minstens anderhalve meter. Kwam nog bij: stel dat de hulpsint plotsklaps last had van een loopneus, dan zou hij in zijn tijdelijke residentie in Nederland blijven. Immers, een zieke Sint met pakjesavond is een ramp voor de kleine gelovigen.

Dus kwam locatieleider Nicolle Meesters met een meesterlijk plan op de proppen: iemand van het team gaat de rol van vrijgevige bisschop spelen. Zij zitten in de bubbel, mogen gewoon contact hebben met de kinderen. Mannelijke leerkrachten zijn er niet, dus werd naar Meesters gekeken. Die had er geen enkele moeite mee: toneelspelen zit een beetje in haar bloed.

Hulp

Via een videoboodschap hoorden de kinderen van groep één tot en met vier van de ware Sint waarom voor deze oplossing was gekozen. Die hadden er geen enkel probleem mee, hielpen geestdriftig mee om in de klassen de outfit van een sint bij elkaar te zoeken. Een omgekeerde trouwjurk als albe, het witte linnen onderkleed, paste precies. Haar trouwring werd een zegelring. De rode mantel was wel wat gekreukeld, maar ja, een onervaren sint heeft daar geen oog voor.

Echte baard

Hulpsint Nicolle had gedacht dat een baard niet nodig zou zijn. Immers, zij is plotsklaps tot dit ambt geroepen en zo snel kan gezichtsbeharing echt niet groeien. Ook in zijn videoboodschap had de ware Sint daarop gehint. Daar namen de kinderen helemaal geen genoegen mee: een Sint zonder baard is niet echt. Goede raad bleek echter niet duur. De schoolassistente had de oplossing gevonden: ze had een mondkapje beplakt met watten. Waar die dingen dus ook nog goed voor zijn.

Toen, rond halftien, was Sint er helemaal klaar voor om de klassen te bezoeken. Om er een feest van te maken. Een onvergetelijk bezoek, dat was het zeker