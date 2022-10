Een paar strepen, daar houdt het voorlopig wel mee op bij kruising in Vlijmen

met video Oranje en gele hesjes speuren in de polder, de zoektocht naar Hebe en Sanne: ‘Ik kan het niet loslaten’

WASPIK - Ze lopen in groepjes door de polder. In oranje of gele hesjes. In linie zoekt het Veteranen Search Team woensdag naar de vermiste Hebe (10) en haar begeleidster Sanne (26). ,,Eén druk op de knop en ze komen zoeken.”

13:18