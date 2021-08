Een prettige verrassing in Heusden: opeens is daar die middeleeuwse muur

Het was even ‘schrikken', toen Leo Pullens, een van de twee eigenaren van de voormalige pastorie en de sacristie aan het Burchtplein in de vesting Heusden, begin juni op de restanten van de muur stuitte. De funderingspalen voor de uitbreiding van het pand waren geboord, het uitgraven van de palen én van een flinke kelderruimte was begonnen. En toen was daar die muur.