Een regenboogzebrapad in Waalwijk: een goed idee of niet?

In meer dan dertig steden en gemeenten in Nederland ligt inmiddels al zo'n pad dat bestaat uit allerlei vrolijke kleuren. ,,Deze steden geven hiermee aan dat zij seksuele diversiteit omarmen.” En dat zou Waalwijk ook moeten doen, bij voorkeur in het centrum, vindt de partij. D66 vraagt het college om het pad aan te leggen voor zondag 11 oktober dit jaar, de jaarlijkse Coming Outdag.

Veilig of niet?

De aanleg van regenboogzebrapaden is altijd voer voor discussie. De vraag is of de paden veilig zijn of niet. Veilig Verkeer Nederland is in ieder geval tegen de aanleg van gekleurde zebrapaden omdat die slechts een symbolische functie hebben. Een gekleurd zebrapad heeft geen verkeerskundige waarde. Een officieel zebrapad bestaat volgens de Wegenverkeerswet uit zwart-witte strepen. Ook de ANWB is geen voorstander. ,,Die kleuren kunnen voor verwarring zorgen in het verkeer en bij ons staat veiligheid voorop", zo zei de bond al eerder.