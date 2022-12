Een rotonde saai? Waalwijk ziet kansen voor meer groen, nestkasten en insectenhotels

Carnaval in Hank moet weer gaan bruisen; nieuw bestuur en nieuw programma

Carnaval in Hank moet weer gaan bruisen. En dus is er een nieuw bestuur, een nieuw boordevol programma en vooral veel nieuw elan. Helaas geen Raad van Elf in 2023. ,,We richten ons volgend jaar vooral op het programma. En dan in 2024 een nieuwe raad.”

