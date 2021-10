Een serenade voor 95-jarige Nelly. De reden? Haar slechte oren

Slopersha­mer geeft centrum Rijswijk een nieuw gezicht

26 oktober RIJSWIJK - Het aanzien van het vroegere winkelcentrum aan de Dorpsstraat in Rijswijk verandert in rap tempo. Een sloopbedrijf haalt het een na het andere pand tegen de grond. En dat is toch wel even wennen voor de inwoners. Hoewel ze wisten dat het stond te gebeuren.