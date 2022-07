Een snackbar of bakker in Landgoed Driessen, dat moet toch kunnen? ‘Het is de grootste wijk van Waalwijk’

Het is nog afwachten of ondernemers in de rij staan, maar het lijkt een aantrekkelijk idee om een zaak te openen in Landgoed Driessen. Dé nieuwbouwwijk van Waalwijk telt al een kleine tweeduizend woningen. In de toekomst groeit die nog veel verder. Veel potentiële klanten dus. Toch is er in de wijk geen slager of bakker te vinden. Simpelweg, omdat het (nog) niet mag.