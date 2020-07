Een staaltje clubliefde: RKC-supporters met verf en kwast zetten ‘grijze bak beton’ om in warm geel-blauw

WAALWIJK - De zijde van Waalwijk Fanatics en achterwanden van de E-side van het RKC-stadion krijgen een ander kleurtje. Over zeventig meter breed en twee meter hoog zijn de muren voorzien van een leus met verwijzing naar het 80-jarig bestaan. ,,Dit is heel gaaf. De tv-camera’s zullen hier zeker aandacht voor hebben.”

Een grijze bak beton. Meer was het stadion van RKC Waalwijk niet, maar in 2002 veranderde dat deels toen de supportersvereniging verf en kwasten ter hand nam om de achterwand van de E-side van kleuren te voorzien. Geel en blauw domineerden, natuurlijk. Terug te zien in de leeuwen en het logo. Maar door de jaren heen kregen wind en weer vat op de tekeningen: ze werden flets, op sommige plaatsen bladderde de verf.

Volledig scherm Een opgefriste muurschildering in het RKC-stadion in Waalwijk. © Jan Zandee

Daar moest verandering in komen, vond het bestuur van de supportersvereniging. Bovendien: het logo was verouderd, de leeuwen leken meer op tandeloze tijgers. Niet passend bij het imago dat de club - en zeker de supportersvereniging - uit wil stralen. Om tafel gezeten met RKC Waalwijk. Groen licht gekregen, bovendien zou het bestuur de kosten betalen.

Met steekmesjes oude verf eraf gekrabd

Vorige week zondag gingen de fans aan de slag. Eerst kuisen natuurlijk. ,,Daar ging veel werk inzitten”, zegt Pim Pullens (26), die het balletje aan het rollen bracht. “Met steekmesjes is de verf eraf gekrabd. Daarna met water en Dreft alles schoongemaakt. Toen de wand in de ammoniak gezet.”

Na dat voorbereidende werk kwam Giedo Mommersteeg (31), grafisch vormgever bij Pulles & Pulles, in actie. Het Waalwijkse bedrijf is al 27 jaar sponsor van de club. Hij zette met spuitbussen in kapitalen de tekst neer: RKC Waalwijk 26 augustus 1940, daartussen vermengen het logo van de club en de vlag van Noord-Brabant zich met elkaar. Pullens: ,,Dit idee komt van Mike Verschure van de Waalwijk Fanatics. RKC bestaat dit jaar tachtig jaar, vandaar.”

Quote Dit is heel gaaf. Iedereen kan dit lezen. In de business-seats, aan de overkant, en de televisiecamera’s zullen er zeker aandacht voor hebben.” Guido Mommersteeg, grafisch vormgever

De tekst is niet over het hoofd te zien, want uitgesmeerd over maar liefst zeventig meter en dik twee meter hoog. Mommersteeg: ,,Dit is heel gaaf. Iedereen kan dit lezen. In de business-seats, aan de overkant, en de televisiecamera’s zullen er zeker aandacht voor hebben.”

‘Hier mogen we trots op zijn’

210 vierkante meter bewerken met een spuitbus, dan zou de rekening al te gortig uitvallen. Mommersteeg: ,,Ik heb alleen de contouren van de letters en de cijfers gedaan en wat dingetjes eromheen. Supporters hebben de letters met latexverf grijs gemaakt, de rest eromheen blauw. Het ziet er heel gaaf uit. Hier mogen we trots op zijn.”

Volledig scherm De RKC-muurschildering van zeventig meter breed en twee meter hoog met een verwijzing naar het 80-jarig bestaan. © Jan Zandee

Die wand is klaar, maar daar is het niet bij gebleven. Bij vak ES, waar de Waalwijk Fanatics RKC Waalwijk altijd weer fanatiek aanmoedigen, krijgt ook een andere façade. Een man, uiteraard een supporter, heeft twee potten bier in zijn hand. De voetbal ontbreekt niet, net zoals het logo. Het idee: een pintje drinken doe je bij RKC, gezelligheid vind je bij de voetbalclub én de gemeente Waalwijk.

Nieuwe stickers voor de fanshop

Mommersteeg kan er zich helemaal in uitleven. Tegelijkertijd is het plaatje niet nieuw. Pullens: ,,We hebben verschillende stickers laten maken. Die verkopen we in de fanshop. Deze vonden we heel passend: het symboliseert hoe voor de echte RKC’er een weekend er uitziet.” Deze week zal Mommersteeg, die voor de supportersvereniging al meer dan eens zijn talenten heeft aangewend, de laatste hand leggen aan die creatie.

Daarmee is het hoofdstuk nog niet afgesloten. Links en rechts van dit plaatje zijn de vakken nog blauw. Pullens: ,,Die willen we ook opvullen. Met teksten. Wat het gaat worden, weten we nog niet. Moeten we nog overleggen met de club.” En passant kunnen ze dan aankaarten om ook iets te doen met de achterwand van de Kidscorner. Mommersteeg: ,,Dat kan beter, fraaier. Nu we toch bezig, kunnen we dat beter meteen afwerken.”

Volledig scherm RKC muurschildering © Jan Zandee