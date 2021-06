Een stempel in het gele boekje in Waalwijk: ‘Hebben is hebben’

Loon op Zand houdt 2,1 miljoen euro over maar rekent zich niet rijk: ‘Wat gebeurt er na corona?’

4 juni KAATSHEUVEL - Loon op Zand staat er financieel gezien weer een stuk beter voor. Na een tekort van 1,8 miljoen euro in 2019, heeft de gemeente 2020 afgesloten met 2,1 miljoen euro in de plus. Wethouder Frank van Wel is tevreden, maar rekent zich niet rijk. ,,We zetten een miljoen euro opzij voor zorgkosten.”