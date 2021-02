Een vakantie vol activiteiten voor jongeren Altena: ‘Van online gamenight tot abseilen langs kerktoren’

Volgens Bart Schutte van De Pomp is het tof dat zij deze ‘wedstrijd’ hebben gewonnen. ,,We zetten ons al jaren in voor jongeren. Sinds de uitbraak van corona hebben we ons gericht op activiteiten binnen de maatregelen en we doen heel veel online. Weliswaar vanuit onze christelijke achtergrond, maar we trekken dit nu heel breed voor alle jongeren in Altena. We zien dat corona er inmiddels hard inhakt bij jongeren, samen doen en samen zijn is echt heel belangrijk.’’