Een volle kroeg ziet Van Gerwen het WK darten winnen

VLIJMEN - Marco Driesprong ging dinsdagavond in café Den Braai uit zijn dak toen Michael van Gerwen het WK won: hij is presentator bij de huldiging van de dartkoning.

Zo'n drie avonden per week spreekt Marco Driesprong mensen toe die financieel aardig uit de voeten kunnen. Meestal grijs of kaal, want zijn verhaal gaat over testamenten, legaten. Komende donderdag zoekt hij zo'n zaaltje niet op om zijn adviezen te debiteren, maar is hij in zijn eigen woonplaats Vlijmen presentator bij de huldiging van darter van Michael van Gerwen. Dinsdagavond maakte de Vlijmenaar zijn bijnaam van groene sloopkogel helemaal waar door Michael Smith Londen in de finale van het WK darten te verslaan.

Als Van Gerwen zijn laatste dubbel gooit, gaan de ongeveer vierhonderd dartfans in café Den Braai helemaal uit hun dak. Driesprong en eigenaar Michael Junggeburth vallen elkaar lachend in de armen. Ze hebben allebei hun zin gekregen: Marco, die al jaren de carnavalsoptocht in Knotwilgendam bij elkaar kletst en menig pubquiz organiseert, zal zijn finest hour beleven; Marcel is niet alleen blij dat zijn goede maat Van Gerwen heeft gewonnen, maar weet dat die donderdagavond de kroeg weer vol zal zitten.

Driesprong is niet alleen goed van de tongriem gesneden, hij heeft ook wat met darten. "Toen ik als financieel adviseur nog thuis werkte, ging ik weleens een uurtje pijltjes gooien. Het stelde niet zo veel voor." Den Braai, daar komt hij wel eens. "Michael ben ik er ook regelmatig tegen gekomen. Door de jaren heen heb ik hem gevolgd. Wat mij opvalt, is zijn mentale weerbaarheid. Al gaat dat publiek nog zo hard tekeer, hij blijft onverstoorbaar. Alleen het bord en de pijltjes tellen, voor de rest heeft ie een bord voor zijn kop. Heel knap, hoor. Zeker vanavond zal het publiek niet op zijn hand zijn. Die Smith is een Engelsman, logisch toch?" Zijn voorspelling: "Het wordt 7-3, 7-4.”