Eén zoekt heil elders, ander blijft zich verzetten tegen sloop Molenstraat in Sprang-Capelle

Vrouw (19) aangetrof­fen met cilinder lachgas in kapotte auto in Waalwijk

12 augustus WAALWIJK - Een 19-jarige vrouw is donderdagochtend rond 06.30 uur aangetroffen in een kapotte, stilstaande auto op de Havenweg in Waalwijk. Naast haar lag een cilinder met lachgas. De vrouw gaf toe op de A59 lachgas te hebben gebruikt.