Een zuipfestijn? Nee, Waalwijk ziet Muziekfeest juist als een prima visitekaartje

Minder woningen op plek van drukkerij lost bezwaren niet op; Kaatsheu­vel­na­ren sluiten rechtszaak niet uit

KAATSHEUVEL - Geen acht maar zes woningen én een extra parkeerplaats in de straat. Het bouwplan Prins Hendrikstraat in Kaatsheuvel is na bezwaren uit de buurt aangepast. De buurt is echter allesbehalve blij. ,,Als het zo blijft, stappen we naar de rechter.”

12 september