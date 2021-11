Eenmalig 50 euro korting voor alle huishoudens in Altena

Heusden en Waalwijk wijzen nog eens op de coronare­gels rond carnavals­fees­ten in de horeca

VLIJMEN/WAALWIJK - Heusden vraagt horeca-ondernemers en carnavalsverenigingen niet om 11-11 activiteiten af te gelasten of in te krimpen. ,,Wel adviseren we organisatoren om duidelijk te communiceren dat een coronacheck vereist is.” Waalwijk is niet actief in gesprek met verenigingen, maar gaat ervan uit dat ze zich aan de regels houden.

