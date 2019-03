Eenzame ouderen en arbeidsmigranten samen aan multiculti-diner in Waalwijk

Anne Frank-boom Waalwijk zo goed als dood, vervangend boompje wordt opgekweekt op geheime plek

29 maart Ooit zal er tóch een echte Anne Frankboom in het Waalwijkse Wandelpark staan, maar nu even niet. Op een geheime plek wordt een nieuwe stek van de Amsterdamse Anne Frankboom daarvoor klaargestoomd. Als de tijd rijp is zal die zijn beoogde plek innemen in het Wandelpark.