Eerst testen leerlingen van ‘het Willem’ de kasseien, daarna komen de profs uit de Tour

Waalwij­kers balen: straat net opgeknapt en bij hoosbui staat het blank

WAALWIJK - De bewoners van de Besoyensestraat in Waalwijk stonden deze week even gek te kijken. Hun pas opgeknapte straat stond na een flinke hoosbui helemaal blank. Is het riool voor niets onder handen genomen?

2 juli