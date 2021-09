Eerste Art Festival Heusden verovert hart en hoofd(en)

Ze kennen elkaar helemaal niet, Maria Botman uit Eindhoven en Jolanda Joosse uit Haaksbergen. Vrijdag ontmoetten ze elkaar op een minicamping in Bokhoven. Toen die avond een van de andere gasten een bijzonder verhaal vertelde - een vrouw vierde haar huwelijk in de trouwjurk van haar moeder, gaf het jawoord op dezelfde locatie als zij die haar het leven had gegeven - borduurden ze daar daags daarna, op weg naar Heusden, nog op voort. In het atelier van Adry Deekens aan de Vismarkt kwam 'moeder' wéér voorbij - alsof het zo moest zijn.

Pronkstuk

Deekens attendeerde hen op het beeld dat Bart Somers had gemaakt van zijn moeder, hét pronkstuk van het Art Festival Heusden 2021 in hartje vestingstad. ,,Het verhaal achter dat beeld - dat hij zo jong zijn moeder verloor - raakte me", zegt Botman. ,,Toen ik het beeld zag, kwamen er emoties los. Over mijn eigen moeder, ze heeft een zwaar leven gehad. Over mezelf als moeder. Mijn oudste is een beetje vervreemd van me." Ze is niet letterlijk in het hoofd gekropen. ,,Misschien moet ik dat toch nog doen. Wellicht om mezelf te begrijpen. Weet je, het leven is soms zó lastig. Maar, zo heb ik nu ervaren, kunst kan dat verlichten."

Bloem als hoofd

Overal, in alle ateliers en de buitenlucht, vind je de hoofden terug. Maar Mees Douglas heeft er in haar atelier aan de Putterstraat een heel eigen draai aan gegeven. Van keramiek heeft ze vaasjes gemaakt, in de vorm van een mensfiguur. Die eindigen met een open hals. Kortom, de eigenaar moet er zelf met een enkele bloem een hoofd op creëren.

Vanuit de tuin lopen bezoekers af en aan. ,,Mensen over de vloer geeft inspiratie", zegt Douglas. ,,De afgelopen anderhalf jaar heb ik minder ideeën uitgewerkt. Want: voor wie doe je het? Bovendien word je minder gevoed door je omgeving.”

de tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm De portretten Wij zijn Heusden van Judith Baas en Mabel Mangnus als straatversiering. © Roel van der Aa

In de Drietrompetterstraat heeft ook Studiolo de deuren voor het publiek opengesteld. Overbuurman Richard Tewes zal er zeker een kijkje gaan nemen; enige interesse tonen voor je naaste omgeving hoort erbij. ,,Ik heb niets bijzonders met kunst, al heb ik wel een rondje gemaakt. Het ziet er gezellig uit, het is ook een stuk drukker dan normaal. Zo'n festival past bij Heusden. Dat is op zich al een fantastisch decor. En auto's zijn niet welkom, dat is ook wel lekker."

Munnikensland Gerij

Alleen één paardenkracht mag door Heusden bewegen. En dat gebeurt ook. Het Munnikensland Gerij, afkomstig uit het Land van Heusden en Altena, maakt een toertocht. Al die paarden, schitterende koetsen die de 18de eeuw laten herleven en dito aangekleed volk... een bonus voor zowel de organisatie als de bezoekers: het is puur toeval dat ze juist deze dag het vestingstadje aandoen.

Mooie vesting

Dat auto's worden geweerd, vindt niet elke ondernemer prettig. Henry van Helvoirt, eigenaar van Stadsslijterij Heusden De Waterdrager, merkt er ook wel iets van. ,,Klanten die op zaterdag een doosje wijn halen, zie je niet. Maar die doen dat wel een keer op een andere dag. Weet je: soms schijnt de zon, soms regent het. Ik ben wel blij met dit evenement. Het trekt andere mensen. Die ontdekken hoe mooi Heusden is. En die komen misschien nog een keer terug."

Artist in residence schildert portretten

Frank Tarenskeen was een van de vijf artists in residence. Een week lang dompelde de Nijmegenaar zich onder in het Heusdense. Die tijd gebruikte hij om tientallen portretten te schilderen van in zijn ogen markante vestingstadbewoners. Die stonden afgelopen weekend opgesteld in de kerkbanken van het Evangelisch Luthers kerkje.

Tarenskeen heeft veel waardering voor het Art Festival Heusden 2021. ,,Ze hebben het groots en ambitieus opgepakt. Het thema, Hoofd, is goed gekozen. Je hoofd is het verbindingsmiddel tot een ander. En het heeft zo veel facetten, iedere kunstenaar gaat er op zijn manier mee aan de slag. Dat levert veel variatie op, maakt het aantrekkelijk voor de bezoekers." Mooie bijkomstigheid: ,,Het is Nationale Monumentendag, ook dat trekt mensen naar Heusden."

Of het voor hem commercieel interessant is, kan hij nog niet zeggen. ,,Als artist in residence zet je jezelf wel wat meer in de markt. Het zou mooi zijn als ik in Heusden in een galerie zou kunnen exposeren."