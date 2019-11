Eerste begroting Altena haalt eindstreep. Maar: ‘Bang dat alle beloften niet waargemaakt kunnen worden’

video Met loeiende sirenes op pad met de Brabantse brandweer: echte beelden geven inkijkje in heftig werk

13 november Een vrachtwagen die vastzit onder het beruchte viaduct in Waalwijk. Een auto die spontaan in brand vliegt op een drukke rotonde in Breda. Een persoon die uit het koude water wordt gered in Geertruidenberg. Deze beelden staan gebrand op het netvlies van de brandweerlieden die dagelijks met spoed uitrukken. Voor wie altijd al een keer heeft willen meegaan met ze, kan dat doen in deze eerste aflevering van de vlog van Brandweer Midden- en West-Brabant.