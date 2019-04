Eerste begroting van Altena vooral technisch en beleidsarm

ALMKERK - Is vijf ton niet wat veel om ambtenaren van buiten in te huren? Die vraag kwam uitvoerig ter sprake bij de behandeling van de begroting voor dit jaar door de raad van Altena. Voor de SGP was het duidelijk dat dit bedrag te hoog is en verlaagd zou kunnen worden naar drie ton. Maar een voorstel om dit te bereiken kreeg alleen steun van Burgerstem Altena.

De begroting, de eerste van Altena, is vooral een technische, beleidsarme begroting. Een samenvoeging van de begrotingen van de drie opgeheven gemeenten. Het bedrag voor inhuur is volgens Arjan Versluis (SGP) echter hoger dan van deze drie gemeenten.

Veel vacatures

Hij gaf aan dat het bedrag ook niet nodig is voor dit jaar omdat een deel van het jaar al verstreken is en veel geld beschikbaar is voor vacatures. En die zijn er trouwens veel, 55. Om de organisatie haar werk goed te kunnen uitvoeren, wordt voor een deel daarvan externe inhuur ingezet. Versluis sprak van ‘strooien met geld’ wat niet verstandig is, nu de gemeente voor grote uitdagingen staat. Inhuur van buiten is, naar hij zei, uitsluitend voor ontbrekende specifieke kennis.

Hoewel de meeste fracties over het algemeen van mening waren dat terughoudendheid bij inhuur wenselijk is, kreeg het SGP voorstel onvoldoende steun. Vooral ook omdat de ambtelijke organisatie nog in opbouw is, zoals de VVD aangaf. Het CDA wil graag in discussie gaan over spelregels bij inhuur. AltenaLokaal pleite voor twee keer per jaar een rapportage van het college over de omvang van de inhuur.

Handgeld

Wethouder Hans Tanis (SGP) reageerde dat vijf ton als handgeld nodig is om speciale kennis in te huren. Momenteel heeft de gemeente nog last van opstartproblemen. Hij benadrukte terughoudend met inhuur om te gaan.