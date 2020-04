Eerste digitale raadsvergadering: Van Hees tevreden en trots

Halverwege de avond was volgens Van Hees 126 keer ‘ingelogd’ via de website van de gemeente Heusden. Dat zou volgens haar bijna een applausje waard zijn, ware het niet dat daar de omstandigheden niet naar zijn.

Nog niet gestemd

Heusden vergaderde immers vanwege de coronacrisis digitaal, dat wil zeggen dat raadsleden en het college van burgemeester en wethouders allemaal vanuit huis vergaderden. ,,Ik ben enorm trots dat iedereen de vergaderorde zo keurig bewaakte. Ik heb niemand te hoeven overrulen, u hield zich aan de regels. U was goed te horen, op een enkel momentje na, het was zeker geen chaos.”

Overigens liep het beeld een aantal keren kort even vast, maar het was dan ook de eerste keer dat Heusden met 34 mensen in totaal, online vergaderde.

In de digitale vergadering van dinsdagavond is over een aantal onderwerpen gediscussieerd, maar over die onderwerpen zijn nog geen besluiten genomen. Dit omdat stemmingen in een digitale vergadering niet rechtsgeldig zijn. Daarom komt de raad woensdagavond toch nog even ‘fysiek’ bijeen, voor alleen de stemmingen en eventuele stemverklaringen.