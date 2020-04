Eerste ‘groene buurtwand’ in Geerpark

Wijk en Aalburg banjert volop over 't Wijkerzand

11:55 WIJK EN AALBURG - Wandelen over Het Wijkerzand in coronatijd. Het 66 hectare groot natuur/weidegebied is voor veel Wijk en Aalburgers in deze periode een prachtige plek om even de zinnen te verzetten. Het is er drukker dan ooit.