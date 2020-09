Eerste Halve Zolen Rally voor het goede doel

Shah Sheikka­riem vervangt afgetreden wethouder Peter van der Ven in gemeente Altena

23 september ALMKERK - Shah Sheikkariem (AltenaLokaal) is de nieuwe wethouder in Altena. Zijn benoeming kreeg dinsdagavond unanieme steun van de raad. Hij volgt zijn partijgenoot Peter van der Ven op die tussentijds om persoonlijke redenen is afgetreden. Hij was sinds de start van de nieuwe gemeente wethouder. Een functie die hij ook in Werkendam vervulde.