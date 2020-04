ContourdeTwern bood al thuisondersteuning met vrijwilligers. Ouders konden bij de organisatie terecht voor lichte opvoedvragen en hulp bij de ontwikkeling. En daar komt nu dus hulp bij het maken van huiswerk bij. ,,Vanuit het onderwijs kregen we signalen dat thuisonderwijs voor sommige ouders lastig is", zegt een van de initiatiefnemers Dulcie Koevoets. ,,Vandaar dat we hebben gekeken hoe we ons aanbod kunnen aanvullen. We doen dat in samenwerking met onder meer Waalwijk Taalrijk, de bibliotheek, de GGD en de scholen.”

Moeite met taal

Twee keer per week

Het is de bedoeling dat elk gezin wordt gekoppeld aan een vaste vrijwilliger. ,,Twee keer per week is er dan contact, via WhatsApp of via Skype. Van te voren kunnen ouders bijvoorbeeld opdrachten of pagina's mailen om te laten zien waar ze vragen bij hebben.”