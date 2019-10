Eerste lustrum Repair Café Kaatsheuvel: 'Zelf repareren geeft voldoening’

1107 Reparaties staan er bij Repair Café Kaatsheuvel op de teller sinds de start vijf jaar geleden. Het Repair Café is actueel. Sterker nog, SIRE is onlangs een landelijke campagne gestart met de slogan: Waardeer het, repareer het. SIRE stelt dat we het repareren een beetje uit het oog verloren zijn. Apparaten, kleding, meubels worden (te) snel afgedankt. Een belangrijke drijfveer voor Ton Visschers vijf jaar geleden om in Kaatsheuvel een Repair Café op te richten. ,,Ik heb er een bloedhekel aan om zomaar spullen weg te gooien," steekt initiatiefnemer Ton van wal. ,,Kijk eerst eens of het te repareren is. Alle reparaties registreren wij; 75% hebben wij van de stort kunnen weghouden. Dit varieert van het korter maken van een broek, tot het repareren van een stoomstrijkijzer of het plakken van een fietsband."