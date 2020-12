Eerste motorrit over nieuwe brug Valkenvoortweg: klus in Waalwijk zit er op

Muur bij begraaf­plaats Waalwijk stort in door foutje van automobi­list: niet remmen, maar gas geven

30 november WAALWIJK - Het stuk muur bij de begraafplaats aan het St. Jansplein in Waalwijk is ingestort, omdat iemand met zijn auto er tegen aan is gereden. Het mysterie is daarmee opgelost. De bestuurder meldde zich afgelopen weekend al snel na de aanrijding.