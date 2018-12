Eerste Poolse mis Sint Jan : ‘Poolse gemeenschap krijgt de kans om naar een mis in hun moedertaal te gaan’

WAALWIJK - Ruim tweehonderd Polen woonden zaterdagavond de eerste Poolse mis bij in de Sint Jan. Hun landgenoot en pater Krzysztof Obiedzinski S. Chr. verzorgde de mis waarin hij de primeur had om in deze kerk de eerste Poolse baby te dopen.

Ze ligt lekker warm in de kinderwagen, maar zal er zo toch echt even uit moeten. De kleine Lena van bijna twee maanden oud ontvangt tijdens de eerste Poolse mis haar doopsel. Tot groot genoegen van haar ouders, Anna en Kamil, in hun eigen woonplaats. ,,We wonen drie jaar in Nederland en gingen, net als veel Polen uit Waalwijk, al die tijd naar de kerk in Tilburg of Breda waar de mis ook in het Pools wordt gehouden”, vertelt Anna. ,,Toen we hoorden dat er een Poolse mis in de kerk kwam, besloten we Lena meteen hier dicht bij huis te laten dopen.”

Poolse gemeenschap

Veel Polen weken voorheen uit naar de Poolse parochie in Breda, Tilburg of Oss. Initiatiefnemer Ben de Jongste besloot dat dat ook anders kan. ,,De Poolse gemeenschap in Waalwijk is groot, dat zie je wel aan de opkomst van vanavond. Pastoor Dorssers was meteen enthousiast om een Poolse viering te organiseren.” De initiatiefnemer gaf bij Poolse supermarkten en arbeidsbureaus affiches af om de mis onder de aandacht te brengen van de Polen. ,,Ook bij bedrijven waar veel Poolse arbeidsmigranten heb ik flyers afgegeven”, vertelt De Jongste.

Zelfs na afloop van de mis is hij nog bezig met bekendheid te genereren voor de volgende mis en spreekt een kerkganger aan. Of hij misschien bij de Spar werkt? ,,Dat is de enige plek waar ik nog geen ingang heb om affiches af te geven”, legt hij uit. De Jongste schiet raak; Wojchiech is chauffeur bij de Spar. Samen spreken ze af dat De Jongste een affiche in de brievenbus doet, zodat Wojchiech deze op kan hangen in de supermarkt.

Zondagsmis

Normaliter zijn parochies geografisch ingericht, het is dus een uitzondering dat er Poolse missen in de Waalwijkse parochie worden gehouden. ,,Omdat de Poolse gemeenschap zo groot is hier, is dit een boven parochieel besluit”, legt Pastoor Dorssers uit. ,,Ik denk dat we hiermee erg in de behoefte voorzien. Tijdens de Nederlands gesproken zondagsmis komen ook Polen. Voor hen leggen we stencils in het Pools neer, zodat ze het toch kunnen volgen.”

Moedertaal

Pater Krzysztof Obiedzinski S. Chr, die samen met diaken Schravendeel de mis hield, vindt het belangrijk dat ook in Waalwijk Poolse vieringen worden gehouden. ,,Er zijn veel Polen die hier werken en wonen. Het is goed dat zij nu de kans krijgen om in hun eigen woonplaats naar een mis in hun moedertaal te gaan. Dat betekent veel voor de Poolse gemeenschap.”

Dichtbij

Aleksandra woont samen met haar man en twee kinderen vijf jaar in Nederland. Er waren wel plekken waar ze een Poolse mis konden bijwonen, maar niet zo dicht bij huis als in Waalwijk. ,,Het geloof is belangrijk voor ons. Dat we nu in onze eigen woonplaats naar een Pools gesproken mis kunnen, vinden we heel fijn. Nu hoeven we niet meer naar Tilburg of Breda. Dit is makkelijker voor ons.”

De volgende Poolse mis is op 26 januari om 18.00 uur en zal ook worden geleidt door de Poolse Pater.