Eerste prik is gezet in Gorcumse sporthal, dagelijks kunnen er achthonderd mensen terecht

Centrum van Vlijmen autoluw? Zo zou het kunnen, denkt de gemeente

18 februari VLIJMEN - Minder verkeer in het centrum van Vlijmen, dat daardoor aantrekkelijker wordt voor fietsers en voetgangers. Die wens is op zich niet al te ingewikkeld, maar hoe krijg je die verwezenlijkt? Heusden heeft de eerste knopen doorgehakt. Maar definitief is er nog niks, iedereen mag z’n zegje nog doen.