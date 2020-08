Eerste thuisduel in lange tijd. Maar niet juichen, niet schreeuwen, hooguit klappen

Ruim twintig kilometer hebben Thomas Weegenaar (15) en zijn vriend Dennis van Dongen (15) vanuit Raamsdonksveer afgelegd om deze maandagmorgen de training van RKC Waalwijk bij te wonen. Dat leek een gevalletje pech onderweg: de toegangspoort tot het Mandemakers Stadion en dus de velden is vanwege corona met een slagboom gesloten. Je kunt er overheen klimmen, of onderdoor kruipen, maar dan is er nog steward Toon de Graaff om dat te beletten.

En toch hebben ze de selectie aan het werk gezien. ,,We hebben stiekem verderop in de bosjes gestaan", zegt Thomas. Dat voelde al als een overwinning, maar dat ze nadien nog met Gregory van der Wiel en Vurnon Anita op de foto mochten, was een droom die uitkwam. Twee voormalige internationals, Van der Wiel speelde de WK-finale in Zuid-Afrika. ,,Die foto hang ik boven mijn bed”, glundert Thomas, die al zeven jaar met pa de thuiswedstrijden van geel en blauw bezoekt.

Vandaag is hij er om zeven uur weer bij. Dan speelt RKC tegen NAC Breda. Het eerste thuisduel sinds lange tijd. In het verleden een duel met emoties, deze keer zal het uitermate stil zijn in het stadion. Thomas: ,,We mogen niet schreeuwen, juichen of zingen. Nee, ik ga niet toeteren, wel klappen als ze scoren."

Zijn ID heeft hij wél bij zich. ,,Misschien moet ik aantonen dat mijn vader en ik bij elkaar horen. Anders kunnen we niet naast elkaar zitten." Een wedstrijdje van niks, toch hoopt Thomas dat RKC wint. ,,In ons dorp vinden ze mij maar een rare, daar is iedereen voor NAC. Als we verliezen, krijg ik dat zeker van mijn vrienden te horen.”

Jan van der Pol (65) informeert bij communicatiemedewerker Dylan Sahtoe of er nog kaartjes zijn. Ja dus. ,,Het wordt een soort uitvaart, zo doodstil. Zo'n gevoel zal het zijn", denkt de Waalwijker. ,,Eigenlijk vind ik dat niks, de sfeer is weg. En toch wil ik er naartoe. RKC is al járen mijn club, en ik heb het voetballen enorm gemist." Het laatste halfjaar was sowieso al raar. ,,Heel dat coronagedoe." Dan, bulderende lach: ,,Daardoor zijn we er wel ingebleven."

Volledig scherm Jan van der Pol. © Kees Klijn

Van de 1.050 beschikbare kaarten zijn er ongeveer negenhonderd de deur uitgegaan. Mike Verschuren, lid van de Waalwijk Fanatics, heeft er nog geen gehaald. ,,Ik ben niet zo fanatiek met oefenwedstrijden. Het gaat nergens om. Voetbal draait om beleving, die is er niet." Bovendien mogen die diehard supporter hun vertrouwde vak, staantribune ES, niet opzoeken.

Bij RKC waren ze maandagmiddag druk met het schoonspuiten van alle stoeltjes. Alle toegestane zitplaatsen krijgen een sticker. De zitjes van EE en HH hebben nummers gekregen: iedereen heeft zijn eigen stoeltje, op anderhalve meter afstand. Supporters van NAC Breda zijn niet welkom. Sahtoe: ,,Alle risico, zoals een kruisbestuiving vanuit een andere stad, willen we met deze proef uitbannen.”

Volledig scherm Joke Bleijenberg (l) en Annemieke Kerstens. © Kees Klijn Annemieke Kerstens, begeleid door Joke Bleijenberg, is er morgen bij. Bij de invalidentribune: haar gezondheid laat haar wat in de steek. ,,Ik ben blij dat ik de jongens weer eens zie. Niet juichen, het zal moeilijk worden. Het is toch een menselijk reactie als er wordt gescoord."

Voordat de bal nog maar één omwenteling heeft gemaakt, heeft haar hart al een vreugdesprongetje gemaakt. ,,Op onze tribune mag niet meer worden gerookt. Had ik een hekel aan.”