Eerste ‘Toffe Peer’ voor René Vos

DE LANGSTRAAT - JDA Verkeersregelaars, Bart van Wijlen, René Vos en Sunware zijn de winnaars geworden van de Participatieprijs 2019. Dat is donderdag bekendgemaakt door Baanbrekers, de organisatie voor sociale zaken en sociale werkgelegenheid van Heusden, Waalwijk en Loon op Zand. De bijeenkomst had plaats in De Voorste Venne in Drunen.

De prijzen worden uitgereikt aan mensen of organisaties die zich extra inspannen ‘om werken en meedoen voor iedereen mogelijk te maken, ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt'.

Toffe Peer

JDA Verkeersregelaars uit Kaatsheuvel won de Participatieprijs in de categorie Project, aannemer Bart van Wijlen uit Sprang-Capelle in de categorie Persoon en het Tilburgse bedrijf Sunware (kunststof opbergsystemen) in de categorie Ploeg.

Aanmoedigingsprijs De Toffe Peer ging naar eigenaar René Vos van Citroën Vos in Waalwijk. Bij deze winnaars zijn één of meer mensen actief die er via Baanbrekers aan de slag zijn gegaan.