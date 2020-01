Eeuwenoud orgel is een lust voor het oog én voor het oor

Oude muziek staat zaterdag centraal tijdens een concert in de Hervormde Kerk in Waspik, waarbij het uit 1767 daterende De Crane orgel een hoofdrol zal vertolken. Niet alleen door zijn klanken, ook het orgel zelf is een lust voor het oog.

,,Na de restauratie in 2014 heeft de Brabantse Orgelfederatie er veel aandacht aan geschonken’', zegt Wim van Herwijnen, het historisch geweten van deze kerk. ,,Dus komen er nu regelmatig bussen vol met orgelliefhebbers, veel buitenlanders. Geen wonder: na de opknapbeurt is het weer een volledig authentiek orgel.’'

Matthaeus de Crane bouwde in Nederland vier orgels, dat in Waspik is het enige waarmee met een kistpedaal de lage stemmen van compositie kan worden gespeeld. ,,Door vorm en omvang van de pedaalblokjes is het kistpedaal uniek in Nederland. Veel organisten kunnen er niet goed mee overweg. Zij spelen de lage tonen met het klavier.’'

De pijpen hebben de afgelopen eeuw veel aandacht gekregen. ,,Begin 20e eeuw was de middentoonstemming min of meer uit de gratie. Hogere tonen waren in, dus waren zoals bij vele orgels in die tijd de pijpen ingekort naar een hogere toon. Met de laatste restauratie zijn die weer verlengd en kreeg het orgel weer zijn originele toonhoogte.’'

Ladder

,,Het orgel is adembenemend mooi. Maar aan de achterkant staat er een ladder tegenaan. Af en toe moet er onderhoud worden gepleegd aan het orgel. Om overal bij te kunnen is een trap nodig.’'

Het concert begint om 20.00 uur en de toegang is gratis.