Eeuwfeest Visscherslust uit Waalwijk: Van vissen voor de pan naar hengelen voor de lol

Heusden gaat komende tijd geen gekke dingen doen

23 mei VLIJMEN - Heusden gaat de komende jaren geen gekke dingen doen. De gemeente denkt de handen vol te hebben aan alle plannen die al op stapel staan. En nu de groei van economie afremt, is de kans groot dat er minder geld te besteden is. Dat betekent dat Heusden alleen met nieuwe plannen komt of extra geld voor zaken uittrekt, als aan de andere kant wordt bezuinigd of plannen worden geschrapt.