Efteling-bashen is in. Eerst moest het Carnaval Festival eraan geloven, daarna de Coca cola-uitingen en nu is de show Raveleijn aan de beurt

Erop: Johan Vlemmix

Als twee pubers hadden ze overhoop gelegen over een sekspop. Vlemmix kwam op het onzalige idee om een exemplaar van Paay op de markt te brengen. Het leek meer op een act van de Eindhovenaar om in de spotlights te komen, want veel interesse kan er niet zijn in een opblaasvrouw van 70 jaar. In plaats van de schouders op te halen voor Vlemmix’ dwaze pr-stunt, zwaaide de boze Paay met schadeclaims van tienduizenden euro's. Ze eisten zelfs de toch al schaarse uren van de rechter op; die niet hoefde te oordelen over moord of doodslag, maar over een ranzig stukje plastic. Gelukkig heeft Vlemmix nooit de kunststof-versie van Paay mogen uitbrengen. Je zou maar plots oog in oog te staan met een plastic Paay. Eén ding heeft Vlemmix wél goed gedaan; hij stortte de schadevergoeding voor Paay aan de Stichting Kika. Heeft de sekspoppenrel toch nog iets opgeleverd...