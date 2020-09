Efteling Golfpark verder onder nieuwe naam: Golfpark De Loonsche Duinen

Het attractiepark in Kaatsheuvel maakte vorig jaar al bekend te willen stoppen met de golfbaan. Volgens De Efteling is de baan, die bestaat uit twee lussen van negen holes, al enkele jaren niet meer rendabel. De Efteling had echter tot 2034 een contract met de golfclub. Dit contract wordt nu ontbonden, zegt een woordvoerder van De Efteling. ,,Vanaf 1 januari worden de leden lid van de exploitatiemaatschappij.”

Na tien jaar?

Wanneer HGM het contract over tien jaar wil verlengen, dan is dat, in principe mogelijk, aldus De Efteling. ,,Maar tien jaar is nog erg ver weg. Zo ver kijken we nu nog niet vooruit.”