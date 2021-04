Efteling koopt oude opslagplaats aan Bernsehoef

Postdief ‘weet dat bankpas in brief zit’ en berooft bezorgster in Sprang-Capelle

13 april SPRANG-CAPELLE - Een man heeft dinsdagmiddag een postbezorgster beroofd op de Zuidhollandsedijk in Sprang-Capelle. Hij giste de poststukken uit haar handen, waar een bankpas in zat, en rende hard weg. Volgens de politie kende hij de inhoud van de gestolen brief.