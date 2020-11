Efteling twee weken op slot? Dat wordt afkicken! ‘Er zijn hier hechte vriendengroepen ontstaan’

Heusden krijgt speciale graven voor afbreekba­re urnen en asbussen

9:58 DRUNEN/VLIJMEN - Heusden gaat vanaf volgend jaar op de begraafplaatsen Onsenoort in Vlijmen en Duynhaeghe in Drunen ook particuliere biologische urnengraven aanbieden. Dat zijn graven waarin een asbus of urn komt te staan die is gemaakt van biologisch afbreekbaar materiaal.