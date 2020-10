Efteling vervangt 120 jaar oude zweefmolen op Anton Pieckplein

Personeel aan boord van pontje uitgeschol­den en bedreigd: ‘Géén discussie of we varen terug’

16 oktober BRAKEL/HERWIJNEN - ‘Mondkapje verplicht aan boord’. Het is op en bij de pont Brakel - Herwijnen te lezen. Toch houdt lang niet iedereen zich aan de regels. Voor Riveer is de maat vol na wangedrag van passagiers. ,,We staan voor de veiligheid en gezondheid van ons personeel.''