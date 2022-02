Efteling vraagt vergunning voor tijdelijk extra parkeerterrein langs de Dodenauweg

KAATSHEUVEL - De Efteling heeft een vergunning aangevraagd voor de aanleg van een noodparkeerplaats. Het attractiepark in Kaatsheuvel wil het grasland naast de brandweerkazerne aan de Dodenauweg tijdelijk verharden. De vergunning is aangevraagd voor 22 weken.

De Efteling komt op dit moment parkeerplaatsen tekort vanwege werkzaamheden. Op het parkeerterrein van het park worden carports gebouwd voor de aanleg van 12.000 zonnepanelen. Daardoor zijn zo’n 1500 parkeerplekken tijdelijk niet beschikbaar. Daarnaast is de Efteling begonnen met de bouw van een nieuw hotel in de buurt van de hoofdingang. Hiervoor is een deel van het parkeerterrein ingericht als bouwplaats.

Hard nodig

Dat een extra parkeerplaats hard nodig is, werd afgelopen zondag duidelijk. Na de lockdown bleken zoveel mensen zin in een dagje Efteling te hebben dat het parkeerterrein overliep. Begin van de middag riep de Efteling abonnementhouders op een andere keer te komen, of in ieder geval niet met de auto.

Bezoekers die geen plek hadden op het parkeerterrein waaierden uit over de naastgelegen woonwijken of parkeerden langs de weg richting vakantiepark Bosrijk. Boa's deelden minstens 32 bonnen uit.

Het grasveld naast de brandweerkazerne is van de Efteling en mag een paar keer per jaar gebruikt worden bij grote drukte. Een woordvoerder van het attractiepark benadrukt dat de verharding tijdelijk is. ,,We brengen alles weer terug in originele staat.”

Zo snel mogelijk

Wanneer de Efteling aan de slag kan met de aanleg van het extra parkeerterrein is nog niet duidelijk. ,,Formeel heeft de gemeente acht weken de tijd om een aanvraag te beoordelen”, zegt een woordvoerder van Loon op Zand. ,,Maar we doen altijd ons best om aanvragen zo vlot mogelijk te verwerken.”