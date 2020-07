Eigen buffels op de barbecue en volop plannen bij Waleuk

SERIE: SCHARRELEN IN DE BUURTWAALWIJK - Hij (Pieter Verschure, 52) is enorm handig, zij (Esther van Gardingen, 50) zorgzaam en outgoing. Dat is een mooie combinatie om Waleuk tot een succes te maken. De minicamping én buffelfarm én fiets- en kano-verhuur én natuurspeeltuin met bloemenpluktuin, maisdoolhof, midgetgolfbaan en kabelbaantje biedt voor ieder wat wils. De toevallige passant, maar ook wie er een meerdaags verblijf boekt.

Nee, het ziet er nog niet allemaal even gelikt uit aan de Valkenvoortweg in het buitengebied van Waalwijk, maar Waleuk bestaat dan ook pas twee jaar en is nog altijd in ontwikkeling. Bovendien: het zal de kinderen een zorg zijn, als ze maar vertier hebben. En dat is er bij Waleuk wel.

Quote We hebben een vergunning voor 130 dieren, maar ruimte voor 50 Piet Verschure, Eigenaar Waleuk

,,Lekker in de natuur, even een beetje van het buitenleven proeven", stelt Esther. Pieter heeft wel even tijd om met ons een rondje door de stal met buffels te lopen. ,,Als het heel druk is met activiteiten, dan red ik dat niet", vertelt hij, geassisteerd door zoontje Niels. ,,Ik wil een kijkluik maken in de stal zodat mensen ook zonder begeleiding de buffels kunnen bekijken." 27 zijn het er nu, maar Pieter is van plan er tien bij te kopen. ,,We hebben een vergunning voor 130 dieren, maar ruimte voor 50."

Barbecue

Uiteindelijk belanden ze op de barbecue. Bij Waleuk zelf, op de vrijdag-buffelavond bijvoorbeeld, of bij degene die een stuk van een geslachte buffel koopt. ,,Dat vlees heeft een veel lager cholestorol- en vetgehalte dan ander rundvlees", weet Pieter. Pieter en Esther maken een gelukkige indruk, zeker nu er toch weer best wat mogelijk is ondanks Covid 19. ,,We hebben al veel neergezet hier, maar we zitten nog vol plannen."