Eigen inwoners aan een woning helpen, het blijft politiek Altena bezighouden

ALTENA - Lokale bewoners aan een woning helpen. Het blijft de raad van Altena bezighouden. Maar om daarvoor een Huisvestingsverordening in het leven te roepen, zoals door de VVD en PvdD voorgesteld, dat ziet de politiek niet zitten. Ondanks de goede bedoelingen is het geen effectief middel, vindt een raadsmeerderheid.

Alle fracties delen dezelfde zorgen, maar zijn verdeeld over de manier over hoe dit aangepakt kan worden. Via een Huisvestingsverordening kan geregeld worden dat 25 procent van de sociale huurwoningen toegewezen kan worden aan inwoners of aan hen die een sociale of economische binding hebben.

Lees ook Altena wil inwoners voorrang geven bij toewijzen woningen; maar dat is nog niet zo simpel

Stokje ervoor

Een belangrijke voorwaarde voor de juridische haalbaarheid van zo'n verordening is, dat aangetoond moet worden dat er woningschaarste is. En dat is de moeilijkheid én de reden dat bij tal van gemeenten de rechter er een stokje voor gestoken heeft. Dat zou ook in Altena zomaar kunnen gebeuren, omdat zeventig procent van de sociale huurwoningen al aan lokale inwoners worden verhuurd.

,,Het aantonen van schaarste is heel moeilijk”, aldus Christian Alderliesten (PA); hij voegde eraan toe dat 25 procent instroom van buiten de gemeente ‘gezond is’. Arno Bouman (CDA) herinnerde eraan dat wethouder Hans Tanis (SGP) onlangs heeft toegezegd met een ander middel, een Doelgroepenverordening, aan de slag te gaan. Overigens benadrukte ook Tanis het beperkte effect van een Huisvestingsverordening. Wel beloofde hij oren en ogen open te houden’, mocht bij nader inzien een dergelijke verordening toch een goed middel blijken.

‘Makke schapen’

De indieners van de motie waren teleurgesteld over het gebrek aan steun. ,,De fracties lopen als makke schapen achter de wethouder aan”, aldus Robert van Dijk (VVD). ,,Het is toch van de gekke niet alle middelen te gebruiken om eigen inwoners te helpen.” Pauline van den Tol (PvdT): ,,We hadden ons beter kunnen spiegelen aan de gemeenten waar een Huisvestingsverordening wel is gelukt. We moeten maar niet te veel reclame maken om in Altena te komen wonen.”