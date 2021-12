‘Eigen inwoners eerst’ bij huurwoningen: Heusden gaat er werk van maken

Eensgezind heeft de Heusdense gemeenteraad besloten dat het college en woningcorporatie Woonveste snel aan de slag moeten om de situatie voor Heusdenaren op de huurmarkt te verbeteren. Want nu vissen ze veel te vaak achter het net als het gaat om goedkope huurwoningen in de gemeente zelf. Dat leidt tot lange wachtlijsten. Vooral in Vlijmen maken ze veel minder kans en hebben ze te maken met flinke ‘concurrentie’ van Bosschenaren.

‘Schuldige’

‘Schuldig’ aan de scheefgroei is volgens een deel van de politiek Woonservice Regionaal, waarbij Woonveste sinds ruim twee jaar is aangesloten. In dat verdeelsysteem werken corporaties uit onder meer Heusden, Den Bosch en Oss samen. Ook inwoners van andere plaatsen kunnen daardoor een woning in Heusden krijgen; omgekeerd kunnen Heusdenaren ook makkelijker een poging wagen elders een huurhuis te krijgen, bijvoorbeeld in Den Bosch. Een flinke groep maakt daar ook gebruik van, al dan niet noodgedwongen omdat ze in Heusden zelf minder kans maken.

Hoe dan ook, de Heusdense politiek hamert al langer op maatregelen om eigen inwoners voorrang te geven. De politiek wil dat voortaan een kwart van de bestaande goedkope huurwoningen met voorrang wordt toegewezen aan eigen inwoners. Daarnaast moet er een plan komen een bepaald deel te bestemmen voor jongeren tot 27 jaar.

Nog veel vragen

Los van de vraag wat wettelijk wel en niet mag, zijn er meer zaken die goed uitgezocht moeten worden. Bijvoorbeeld: wie valt onder het begrip ‘Heusdenaar’? Is dat iemand die er woont, of ook iemand die er is opgegroeid en nu elders woont en terug wil. En wil Heusden wel of niet doorgaan met Woonservice Regionaal en hoe denkt Woonveste daarover?

Sommigen vragen zich af wat er gebeurt als álle gemeenten voorrangsregels gaan maken voor de eigen inwoners. Komen Heusdenaren die in bijvoorbeeld Den Bosch willen gaan wonen daar dan nog wel aan de bak? ,,Want niet alle Heusdenaren willen in Heusden blijven", merkte Erika van Gessel (fractie Van Gessel/ Van Aart) op. Huseyin Simsek (Gemeentebelangen): ,,Het is een trend om sociale huurwoningen bij voorrang toe te wijzen aan eigen inwoners, maar dat is geen structurele oplossing. Als alle gemeenten hetzelfde doen, duwen we onszelf in de problemen. De echte oplossing is bouwen, bouwen, bouwen.”

Quote Geen wedstrijd­je gaan doen wie z'n eigen inwoners het best kan beschermen Mart van der Poel, wethouder gemeente Heusden

Wethouder Mart van de Poel zegde toe aan de slag te gaan met het onderzoek, maar hamerde ook op de noodzaak van goede samenwerking met anderen. ,,We moeten geen wedstrijdje gaan doen wie z'n eigen inwoners het best kan beschermen.” Ook hij wees op het in zijn ogen échte probleem, een tekort aan huizen.