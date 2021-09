Eigenaar City Bistro Veen wil meedoen aan verkiezingen

,,Afgelopen anderhalf jaar zijn de grondrechten van Nederlandse burgers op een laag pitje gezet en werden ze meer dan eens overschreven door verordeningen uit de Tweede Kamer”, zegt Timmermans. ,,Samenkomen in groepen, onaantastbaarheid van het lichaam en vrijheid: Nederland ondervond dat deze grondrechten door de politiek weggevaagd werden. Nu vaccinatie een voorwaarde voor vrijheid wordt, is volgens ons de maat vol.”

Timmermans is geen onbekende in de politiek. Eerder was hij actief voor de Aalburgse Alliantie. In 2015 stopte hij als raadslid. De inwoner van Veen is eigenaar van City Bistro. Onlangs kondigde hij aan alleen het cafetariagedeelte open te houden en de bistro zelf om te katten tot een besloten vereniging.