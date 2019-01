Eigenaar kantoorpand Van Coothstraat eist geld van gemeente Waalwijk

Emté-supermark­ten Waalwijk en Vlijmen worden in maart Jumbo, wat er met Emté Kaatsheu­vel gebeurt, is nog niet duidelijk

14:30 Waalwijk - Het is over en uit voor de Emté aan de Grotestraat in Waalwijk en de Emté aan het Plein in Vlijmen. In maart worden beide supermarkten omgebouwd tot Jumbo.