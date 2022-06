Eilandje van geluk in sporthal vol vluchtelingenleed: ‘We krijgen een huis’

Zelden iemand zo zien glimmen als Esmaeil Razzouk. Een jaar en drie maanden woont hij nu in Nederland. In het AZC in Oisterwijk. Zijn vrouw en vier kinderen had hij twee jaar niet gezien, tot twee weken geleden toen ze aankwamen in Nederland. En dan nu dat bericht van een medewerker van het COA. Een huis, in Hoorn. Hij roept zijn vrouw en kinderen erbij. Die glimmen al net zo hard.