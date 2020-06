Eind goed al goed: Mini-camping Oldershof ziet reserveringen weer binnen stromen

Martin van Herwijnen startte vorig seizoen zijn vijftien plaatsen tellende minicamping Oldershof aan de Midgraaf in Almkerk. ,,Een hobby naast mijn loondienst’’, doet Martin zijn verhaal. ,,We hebben er hier de ruimte voor en het is goed te combineren met mijn werk.’’

Het was natuurlijk een enorme tegenvaller toen aan het begin van het seizoen vanwege het coronavirus de deuren op slot moesten blijven. Samen met zijn vriendin Willemanda had hij alles klaargemaakt voor een mooi tweede seizoen. Billenknijpen is wat overdreven maar het was wel spannend. ,,Je wilt toch zo snel mogelijk de investeringen terugverdienen. En als je dan je reserveringen geannuleerd ziet, is het inderdaad even spannend’’, geeft Martin prijs.

Sanitair weer open

Gelukkig veranderde begin deze maand de regelgeving en mocht er, zelfvoorzienend, dat wel, weer gekampeerd worden. Sinds deze week mag ook het sanitair weer open. Met het sein op groen kwamen eindelijk de reserveringen ook weer op gang. ,,Snel nadat bekend werd dat we weer open mochten, zagen we de reserveringen toenemen. Het blijkt inderdaad dat veel mensen in eigen land blijven. We hebben al meer reserveringen binnen dan vorig seizoen om deze tijd’’, is Martin enthousiast.

Met Hemelvaart en tijdens Pinksteren begon het op Oldershof al goed te lopen. ,,Toen was het sanitair weliswaar nog gesloten maar zaten we toch twee weekenden aardig vol. Uiteraard allemaal zelfvoorzienend. Je kon zien dat de mensen eropuit wilden. En wat is er mis om jezelf een paar dagen met een washandje te wassen?’’

'Heerlijk wandelen en fietsen’

Eind goed al goed dus. Camping Oldershof mikt vooral op kampeerders die van rust, natuur en ruimte houden. ,,Je kunt bij ons vandaan heerlijk wandelen en fietsen. Je loopt zo het 239 hectare grote en vernieuwde natuurgebied Het Pompveld in. Ik noem het Pompveld zelf altijd het verlengstuk van de Biesbosch. Veel mensen komen ook voor de vestingstadjes Woudrichem en Heusden. Slot Loevestein is een trekpleister en natuurlijk de Biesbosch.’’