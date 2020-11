Einde aan onveilig situatie bij Prinsentuin Curio in Andel: opstelplek voor bussen

Afdoende oplossing bus- en parkeer­over­last Prinsen­tuin in Andel nog niet in zicht

8 maart ANDEL - Op korte termijn is nog geen afdoende oplossing te verwachten voor de bus- en parkeeroverlast in de Hoofdgraaf bij het Prinsentuin College in Andel. Dit werd duidelijk in een uitvoerige opiniërende discussie in de Woudrichemse gemeenteraad.