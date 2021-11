Einde aan posterchaos: Heusden doet sandwichborden in de ban

‘Een actieve verkiezingscampagne’. Daar houden ze wel van in Heusden, zo beweren burgemeester en wethouders althans. Alleen ontaardde dat de laatste jaren wel eens in een soort van georganiseerde chaos. ,,De manier van campagne voeren was velen een doorn in het oog”, schrijft het college.

En dat had dan vooral te maken met ‘de vervuiling van de gemeente’. Op allerlei plaatsen werden sandwichborden neergezet, posters geplakt, spandoeken gehangen. Dat gebeurde niet altijd even solide en niet altijd werd gelet op de verkeersveiligheid. Gevolg: loswaaiende posters, gescheurde borden, wapperende spandoeken, gevaarlijke verkeerssituaties én klachten van inwoners. Want ja, waarom moeten zij zich aan allerlei (reclame-)regels houden en mogen politieke partijen blijkbaar alles.

Exit sandwichborden

Ook de politiek zelf vond dat het anders moest, dat aan de ‘wildgroei’ een einde moest komen. Al waren er wel een paar vergaderingen nodig om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Dat lijkt nu het geval, er zijn nieuwe regels.

Een van de grootste veranderingen: een verbod op sandwichborden op openbaar terrein. Heel simpel. De partijen krijgen er wel iets voor terug: meer grote aanplakborden voor posters van alle deelnemende partijen. De achttien oude waren toch aan vervanging toe, er komen 36 nieuwe voor terug; kosten 35.000 euro. Er ligt al een plattegrond klaar waar ze zo’n beetje gaan komen, vooral langs in- en uitvalswegen.

Weg gezelligheid

Wat ook verandert: de manier van plakken. Waar de heren en dames politici voorheen een avondje naar de gemeentewerf in Drunen trokken om gezellig samen posters te plakken op de borden, is het vanaf nu gedaan met die pret. Partijen leveren van tevoren digitaal materiaal aan, de gemeente laat zelfklevende ‘stickers’ drukken en zorgt dat die netjes op de borden komen. Het voorstel is om voor elk aanplakbord één grote sticker te drukken, met daarop alle partijen in steeds dezelfde volgorde.

,,Al met al een manier om positief aandacht te schenken aan de verkiezingen, iets wat de politiek graag wil", aldus burgemeester Willemijn van Hees. Voor alle duidelijkheid: bij andere verkiezingen wordt voortaan dezelfde werkwijze gevolgd.

Op éigen terrein mag iedereen in principe doen wat hij of zij wil als het gaat om posters plakken, spandoeken ophangen enzovoort. Onder één voorwaarde: er mag geen gevaar ontstaan voor het verkeer, noch hinder of gevaar voor anderen. ,,Als iets niet veilig is en we krijgen daarover een melding treden we op”, aldus Van Hees. ,,Alle partijen willen immers minder verrommeling. Er blijven genoeg manieren over waarop partijen zich kunnen uiten.”