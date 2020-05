Einde dreigt voor The White Boys: ‘Te weinig leden over om club te laten voortbestaan’

Kwekerij van 200 hennepplan­ten gevonden in Waalwijk, woning mogelijk gesloten

8:30 WAALWIJK - In Waalwijk is dinsdag een hennepkwekerij met tweehonderd planten aangetroffen. De in werking zijnde kwekerij was ondergebracht in een woning aan de Franz von Suppéstraat. De kwekerij is inmiddels geruimd.