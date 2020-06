Einde van dorpsclub The White Boys, vereniging is failliet

Waalwijk wil mening horen van jongeren in coronatijd: ‘Goede tips en ideeën zijn welkom’

14:06 WAALWIJK - Hoe gaan de jongeren om met alle veranderingen in het coronatijdperk? Burgemeester en wethouders in de gemeente Waalwijk willen met de jeugd in gesprek. Ze zijn benieuwd naar ideeën, die de gemeente mogelijk kan overnemen.