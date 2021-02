Eindelijk dé oplossing voor stikstof? Waalwijk neemt boerderij over voor aanleg haven

Waalwijk worstelt met steun Blauwe Maan: 'Seksueel misbruik neemt nu juist toe’

31 januari WAALWIJK - Slachtoffers van seksueel misbruik moeten in de gemeente Waalwijk snel laagdrempelige hulp kunnen krijgen. Zeker nu in coronatijd seksueel geweld fors is toegenomen. D66, SGP, ChristenUnie, PvdA, Lijst IJpelaar en Lijst Pouw zien een belangrijke rol weggelegd voor hulporganisatie Blauwe Maan. De partijen roepen op de subsidie toch door te zetten.